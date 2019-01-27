廠商遲交「雲豹」鏈砲型動力底盤 國軍：二月完成

2019-01-27 17:11

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國軍今年投入33.2億餘元，持續籌獲雲豹八輪甲車各式車型，其中，搭載30公厘鏈砲的「CM-34」車型將在今年起量產，軍方也在去年透過公開招標方式，欲籌獲280套動力底盤，卻傳出得標廠商未能在去年底即時交出第一批30套設備。國防部稍早表示，廠商已允諾在今年2月完成首批交貨，滿足年度雲豹甲車產製需求。

國防部為招標30鏈砲裝步戰鬥車動力底盤，曾在去年2月、3月、4月三度公開招標，全案標金約45.7億餘元，決標資訊在去年5月底正式公告，由高僑自動化科技公司得標，而信鋐公司則為共同投標廠商，廠商需分批次產製280套動力底盤系統給軍方，讓軍方在2023年以前，籌獲280輛甲車，另有4輛甲車已在去年通過戰術測評。

但外傳得標廠商應於去年12月底，交給國防部30套動力底盤系統，卻未依約履行。

對此，國防部稍早表示，軍備局所屬209廠已依約完成6次督導、進度訪查，掌握廠商產製進度，廠商允諾在今年二月完成首批交貨，滿足年度雲豹甲車產製需求。若逾期交貨，將依契約規定計罰。而此案為國防自主武器研發重要成就，後續將依契約規定辦理驗收，滿足產製需求。

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