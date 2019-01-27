紀念大屠殺談轉型正義 陳建仁：台灣需學習以德的誠實、雅量與遠見

2019-01-27 16:59

〔記者呂伊萱／台北報導〕副總統陳建仁今出席「國際大屠殺紀念日」活動，與以色列、德國駐台單位共同緬懷歷史，重申捍衛自由與人權普世價值決心。陳建仁說，台灣走在轉型正義途中，有許多要向以德兩國學習，包括將歷史傷痛轉化為歷史素材的雅量、接受歷史黑暗面的誠實，以及攜手邁向未來的遠見和胸懷。

1月27日為74年前奧斯維辛集中營解放日，以色列駐台北經文辦事處與德國在台協會今天在國家圖書館舉辦「國際猶太大屠殺紀念日」活動。今日活動由Yizkor禱文開啟儀式，並播放台原亞洲偶戲《我有名字》影片與"When The Heart Weeps"歌曲，場面肅穆。我政府由副總統陳建仁代表出席，外交部次長曹立傑、歐盟駐台代表馬澤璉、美國駐台代表酈英傑亦出席致意。

德國駐台代表王子陶與以色列駐台代表游亞旭致詞時均對台灣政府第4次參與紀念表達肯定。王子陶說，會為大屠殺舉辦紀念活動的國家，主要都是民主國家，因民主國家是捍衛人權的堅固堡壘。而台灣積極參與，正顯示想台灣想搭建「警惕今日與未來世代」的橋樑，足見台灣能與世界其他自由民主國家並列，將持續作為維護人權的區域典範。

王子陶說，隨著時間推移，「倖存者時代」即將結束，見證過種族滅絕的世代與無法想像恐怖歷史的世代間，出現了鴻溝。而為了確保下一代是「擁有記憶的人類」，人類絕不重蹈覆轍，作為過去與現在、跨越民族或國家之間的橋樑，將不斷舉辦紀念活動，將歷史教訓傳承下去。

游亞旭則說，可能還是有人疑惑，「為什麼70幾年後還必須緬懷呢？」游亞旭說，除了因倖存者是人類堅毅精神的證明，另一原因則是猶太大屠殺與許多其他大規模屠殺有本質上的不同，其他殺戮較傾向為了實現政治或軍事目標，但納粹屠殺猶太人本身的目標就是消滅猶太人，為絕對的邪惡設下標準。游亞旭也引用哲學家桑塔亞的話強調，「不能銘記過去的人必將重蹈覆轍」。

陳建仁致詞時則說，以色列和德國經過多年努力，終於盡釋前嫌締結邦誼，更擁有攜手邁向未來的胸懷。德國用誠實開放態度還原史實、承擔責任，更強化公民教育省思歷史；以色列則擁有將歷史傷痛轉化為歷史素材的包容與雅量，「走在轉型正義途中的我們有許多要向兩國學習」。

陳建仁說到自己也曾造訪集中營，看到大屠殺例子，深刻體認歷史不能被遺忘，也真切明白人權奮鬥過程的艱辛。目前台灣除了有全亞洲第二座大屠殺和平紀念館，國家人權博物館也於去年5月正式掛牌成立。陳建仁說，不論透過口述歷史、影像紀錄、歷史文物或建築，都能讓國人認識台灣捍衛人權過程的艱辛，台灣也願意和國際社會並肩捍衛民主自由與人權等普世價值。

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