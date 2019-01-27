台北市立委補選將揭曉 柯P先感嘆：藍綠有相對優勢

2019-01-27 16:39

〔記者沈佩瑤／台北報導〕第九屆立法委員台北市第二選區（士林、大同區）缺額補選委補選今天登場，包含民進黨何志偉、國民黨陳炳甫、「柯家軍」無黨籍陳思宇，以及全民無黨聯盟陳源奇、無黨籍王奕凱等5位候選人爭取一個席次，各投開票所預計下午4點開始進行開票作業。

面對「子弟兵」陳思宇選情始終低迷，台北市長柯文哲今參加北市府大地處縱走活動時，談到會不會擔心被拖累，他表示等開票結果出來再說，還直呼「奇怪」，自己現在的新思維，就是不管成功、失敗都是生命中的一部分，成功也要檢討，失敗也要檢討，每天就是不斷精進的日子，為什麼老是要想，「想太多」。

至於是否覺得自己的「空軍」依舊不敵藍綠的組織動員？柯文哲說，昨天選前之夜的話都說完了，答案就在裡面。

柯文哲還說，這個就叫做「相對優勢」，如果是全國一起選那沒話講，如果是全國只有兩個立委分區在選，兩黨就可以集中資源，資源大的就有相對優勢，這就是兩個立委補選的特色

他強調，他每天都在思考，贏也要思考，輸也要思考，反省改進是每天要做的事情。

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