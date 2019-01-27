潛艦國造馬不停蹄 海軍聘用近30名外籍顧問來台把關

2019-01-27 14:22

〔即時新聞／綜合報導〕我國潛艦國造（IDS）持續進行中，由海軍256戰隊、潛修大隊以及海發中心所組成的審查小組，將從2月8日起開始審查台船提出的IDS合約設計文件，據了解，海軍從歐洲及日本聘請近30位潛艦設計工程師來台擔任技術顧問，顧問團參與過的柴電潛艦設計及建造經驗超過20艘，目前已在高雄居住，由海軍負責顧問們的生活起居所需。

根據《上報》報導，這批外籍顧問團在2017年底的IDS初步設計階段時，就已陸續抵台並居住在高雄，擔任設計指導工作，並提供「X型尾舵翼」等技術諮詢工作。知情人士指出，過去海軍為潛艦國造工作在歐美地區訪問時，便已透過專人引薦並拜會多名已退休的船廠資深工程師，只要IDS設計開始進行，會以顧問名義來台協助；至於日本潛艦專家，則是透過美方聘請了多名曾參與親潮級等柴電潛艦的工程師來台協助。

據了解，這批資深潛艦顧問都有了年紀，因此海軍在高雄租給每人1戶住宅，多位顧問都有把家人接來高雄一起住，並由海軍提供生活上的各種援助。而這批潛艦顧問與家人會在台度過春節，當海軍審查小組在2月8日開始針對台船提出的合約設計文件及歐美系統裝備合作備忘錄進行審查時，資深顧問團也會提供協助，以儘快完成審查工作，力拚在3月20日前進入IDS細部設計，畫出建造工程藍圖。

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