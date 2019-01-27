襲警後稱秀黨證獲交保 當事人：沒人接電話、一時氣憤PO出

2019-01-27 13:10

〔即時新聞／綜合報導〕台北市萬華區近日發生一起張姓男子襲警案件，事後還在臉書社團宣稱想殺警察，並指因民進黨黨證，讓他得以交保回家。民進黨黨主席卓榮泰回應，任何政黨黨證不是任一罪惡的護身符，若其真為黨員，將以最嚴厲黨紀處置，若是惡意中傷，絕不寬貸。有媒體報導，張男受訪透露，打警察是「一時氣憤」，也曉得自身行為不對，並指「一時氣憤」下，才會貼出黨證。

《民視新聞》報導，張男表示，「他不是耶，他一直要走進去，問說我除了這個側門之外，後面還有沒有門，走得比我還快，還要進去每個門都開，我當然受不了，萬一他真的是，喔不是假警察還是幹嘛...」。

報導指出，張男接著二度強調他是「一時氣憤」之下，他也知道打警察是不對、坦承自己真的不對，「我就一直打他猛K他，他從裡面被我打到外面來」。

報導提到，萬華分局昆明所長表示，員警已身著制服，並提供編號查證，但張男無預警地持棍棒攻擊，造成員警下巴、左側前臂擦挫傷。

報導提及，張男指出，他打電話給「所有民進黨員、立法委員」，除了有人出國，「沒有一個人接電話」，「我一時氣憤之下，我才把我的黨證PO出來」，並指「我支持他20幾年了餒，我遇到困難的時候，沒有一個人電話打得通」。

報導引述，萬華分局副分局長提到，「本案張男因認黨證而獲交保，純屬當事人錯誤觀念」。

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