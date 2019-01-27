雲豹八輪甲車陷難產？ 280套動力底盤傳超過1個月未交貨

2019-01-27 12:43

〔即時新聞／綜合報導〕國軍雲豹八輪甲車建造案爭議再起？日前傳出得標廠商未依合約交貨，280套的「動力底盤系統」至今仍無下落，導致雲豹八輪甲車建軍期程落後。

根據《蘋果日報》報導，國防部軍備局指出，本案總預算為45億7千多萬元，以「最有利標」方式購置280套的「動力底盤系統」，於2018年5月24日決標，由高僑公司得標，第1批的30套動力底盤系統交貨日期為去年12月24日之前，但高僑公司曾在去年12月3日對契約藍圖規格提出質疑，對此軍備局第209廠已於去年12月27日函復高僑公司，要求廠商如期交貨，如逾期交貨需要依約計罰，至於罰款總數為何，軍備局則沒有多做回應。

有國防部後勤官員對此質疑，國軍對於得標廠商的履約督導完全失靈，無法掌握廠商的製造及履約能力、公司財務狀況等，根本是獵雷艦「慶富案」翻版，讓整體履約時程一再嚴後，國軍建軍期程也因此延後。

針對廠商未依約交貨，軍備局強調均依規定執行，軍備局第209廠在去年6月26日、9月28日及12月4日實施3次履約督導，並於去年7月26日及8月28日實施兩次生產進度訪查，確認承包廠商進度，並提醒承商高僑公司務必依契約時程交貨；高僑公司相關人士則指出，高僑公司會儘速執行履約。

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