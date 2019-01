北市立委補選登場 陳思宇以「好」字形容這場選舉

2019-01-27 11:56

〔記者周彥妤/台北報導〕台北市士林大同區立委補選今登場,民進黨候選人何志偉以「忍」字形容這場選舉,指每天考驗自己的心志、體力。「柯家軍」無黨籍候選人陳思宇今赴投票前受訪說,她是唯一女性候選人,但仍艱辛走完選戰,所幸有許多朋友陪伴協助,因此態度正面,選擇以「好」字形容。

陳思宇今上午首次在鏡頭前戴著眼鏡,赴士林高商投票。她說,這一個月以來,每天早上5、6點起來戴隱形眼鏡,覺得眼睛應該好好休息一下,今天就戴眼鏡。至於父親議員陳建銘未陪同,陳說,兩人戶籍地不同地方,投開票不同個,之前市長選舉也是一個人來投。

談到是否準備幸運小物?陳說,自己沒有特別的幸運小物,每天都是平常天,一如往常出門;她也說,心情完全不緊張,今天倒是滿豁達的一天,就用平常心去看待今天的所有結果。

對於今天天氣冷,是否選民投票率低,陳說,一早有滿多朋友都在問她投票了沒,自己反而覺得滿羞愧的,比較晚一點才來;她說,今天是假日、天氣又比較冷,可能稍晚後人會比較多。

對於對手何志偉用「忍」形容這次選戰,陳思宇說,「好」字滿適合她的,雖是唯一女生,但仍堅持走玩整條很艱辛的選戰,也很多好朋友在身邊陪伴、幫忙,所以自己倒是會比較正面,用「好」字形容。

對於選前之夜激動落淚,父親議員陳建銘、市長柯文哲是否有給予安慰,陳思宇說,不只昨天,他們從頭到尾其實都給她滿多正向鼓勵,一路以來雖有些跌跌撞撞,但這一個月來,感謝陪在她旁邊、跟她一起打仗的好友,這場仗,是人生相當光輝的一戰。

陳思宇也提到,柯文哲並未多說什麼,但他時不時都會加油打氣,就如柯所言,這場仗我們盡力打了,希望在新的政治文化上留下一筆。

談到父親陳建銘指控對手何志偉在冬令救濟活動上,助理涉嫌賄選發放白米,陳思宇說,既然提告,一切留給司法去做後續調查,還是要呼籲“Honest is the best policy”,誠實才是最好上策,該面對的還是要面對。

至於2020是否還要續戰?陳思宇說,現在講這個有點太早,先把今天任務完成,那目前也沒想那麼多,也覺得可以好好放假。

