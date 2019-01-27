北市立委補選登場 陳思宇以「好」字形容這場選舉

2019-01-27 11:56

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市士林大同區立委補選今登場，民進黨候選人何志偉以「忍」字形容這場選舉，指每天考驗自己的心志、體力。「柯家軍」無黨籍候選人陳思宇今赴投票前受訪說，她是唯一女性候選人，但仍艱辛走完選戰，所幸有許多朋友陪伴協助，因此態度正面，選擇以「好」字形容。

陳思宇今上午首次在鏡頭前戴著眼鏡，赴士林高商投票。她說，這一個月以來，每天早上5、6點起來戴隱形眼鏡，覺得眼睛應該好好休息一下，今天就戴眼鏡。至於父親議員陳建銘未陪同，陳說，兩人戶籍地不同地方，投開票不同個，之前市長選舉也是一個人來投。

談到是否準備幸運小物？陳說，自己沒有特別的幸運小物，每天都是平常天，一如往常出門；她也說，心情完全不緊張，今天倒是滿豁達的一天，就用平常心去看待今天的所有結果。

對於今天天氣冷，是否選民投票率低，陳說，一早有滿多朋友都在問她投票了沒，自己反而覺得滿羞愧的，比較晚一點才來；她說，今天是假日、天氣又比較冷，可能稍晚後人會比較多。

對於對手何志偉用「忍」形容這次選戰，陳思宇說，「好」字滿適合她的，雖是唯一女生，但仍堅持走玩整條很艱辛的選戰，也很多好朋友在身邊陪伴、幫忙，所以自己倒是會比較正面，用「好」字形容。

對於選前之夜激動落淚，父親議員陳建銘、市長柯文哲是否有給予安慰，陳思宇說，不只昨天，他們從頭到尾其實都給她滿多正向鼓勵，一路以來雖有些跌跌撞撞，但這一個月來，感謝陪在她旁邊、跟她一起打仗的好友，這場仗，是人生相當光輝的一戰。

陳思宇也提到，柯文哲並未多說什麼，但他時不時都會加油打氣，就如柯所言，這場仗我們盡力打了，希望在新的政治文化上留下一筆。

談到父親陳建銘指控對手何志偉在冬令救濟活動上，助理涉嫌賄選發放白米，陳思宇說，既然提告，一切留給司法去做後續調查，還是要呼籲“Honest is the best policy”，誠實才是最好上策，該面對的還是要面對。

至於2020是否還要續戰？陳思宇說，現在講這個有點太早，先把今天任務完成，那目前也沒想那麼多，也覺得可以好好放假。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/