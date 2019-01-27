岳父拋兩岸和平協議被批兩面手法 朱立倫否認

2019-01-27 11:50

〔記者邱書昱／新北報導〕21世紀基金會董事長、前新北市長朱立倫的岳父高育仁提出兩岸建立共同史觀、簽署和平協議等主張，被民進黨立委賴瑞隆批評兩人玩兩面手法，一個討好中國、一個騙台灣選票。朱立倫今天受訪時強調，不需要在此時凸顯特定智庫發言，造成政治上爭議；兩岸共同史觀方面，希望不要去中化，「期待對岸正視面對中華民國存在事實」。

對於高育仁的觀點，朱立倫表示，國內很多智庫長期推動兩岸和平工作，然而國民黨黨綱中的《連胡五項願景》就有一條表明促進正式結束兩岸敵對狀態，達成和平協議；最重要目的就是保障台灣和平，「達成和平協議本來就是國民黨黨綱，並沒有兩面手法」，不需要在這個時候點出特定智庫的發言，造成政治上爭議。

朱立倫說，在兩岸共同史觀部分，希望不要去中化，不能忘記共同歷史，「期待對岸正視面對中華民國存在事實」，1949年以前中華民國不但存在還是四強之一，而今天中華民國在台灣，雙方都要認真面對兩岸史觀，對於兩岸和平合作有正面幫助。

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