中市「延長賽」投票率恐低 勝負關鍵是基層組織催票

2019-01-27 11:23

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市今天上午天氣微寒，太陽沒露臉，第五選區（北區、北屯區）立委缺額補選，各投票所顯得冷清，市長盧秀燕預估投票率可能「差一點」，一般而言，補選的投票率遠低於一般選舉，除非雙方強力對決，選情高度緊繃，強力動員基層組織，也就是俗稱的催票，補選的投票率才有可能拉高，甚而超過四成，如無上述狀況，投票率僅約三成，還有可能低於三成，也因投票率低，能否動員基層組織催票，將成為輸贏關鍵。

台中市最近一次立委補選，是2015年第六選舉區（中西東南區），因該區立委林佳龍當選市長而懸缺，由民進黨提名的黃國書，對決國民黨提名的前台中市副市長蕭家淇，林佳龍在此區扎根已久，雙方並無對決態勢，選戰也不是很激烈，投票率僅30.8％，選舉結果為黃國書獲得57.8％選票（4萬5143票），贏蕭家淇（3萬2917票）1萬2226多票而當選。

時序再往前推移，2013年台中市第二選區（沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰與大里部分地區）亦曾舉辦立委補選，由顏清標之子顏寬恒，對戰民進黨提名的陳世凱，這場選戰高度緊繃，補選主因是該選區立委顏清標（無黨團結聯盟），違反「貪污治罪條例」，被法院宣告褫奪公權，喪失立委資格，進而推出其子顏寬恒接棒。

這場補選攸關顏家的政治生命能否延續，選戰打得相當火熱，在雙方猛打訴求與催票之下，投票率高達48.9％，顏寬恒（6萬6457票）以不到1％險勝陳世凱（6萬5319票）。

一般而言，如選戰不熱，沒有雙方強勢對決，亦非勢均力敵，補選的投票率不會太高，可能僅約三成，如再加上天氣差，選民不願出門，投票率有可能低於三成，也因投票率不高，是否具有基層實力，能否動員基層組織催票，將成為勝選與否的關鍵。

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