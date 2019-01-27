中市立委補選投票率可能差 盧秀燕呼籲踴躍投票

2019-01-27 10:52

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市長盧秀燕在市長選舉前辭去立委職務，留下的第五選區（北區、北屯區）立委缺額補選，於今天投票，此選舉也被視為林佳龍與盧秀燕的市長選舉「延長賽」，盧秀燕上午9時30分抵達位於北區健行國小的投票所，她說，這場選舉特別重要，因為這是台中市第一個舉辦立委補選的區域（意指中市北區與北屯區首度補選立委），也是全國第一個區域（台中市五選區與台北市二選舉區同時舉辦立委補選），希望選務順利，她呼籲選民踴躍投票，因為補選的投票率可能「差一點」。

今天天候微寒，盧秀燕圍著圍巾驅車到健行國小投票，這場補選是她在市長選舉之前，辭掉立委職務，藉此表達參選市長決心，所遺留缺額立委的補選，盧秀燕逐一向投開票工作人員與員警致意，她說，「這場選舉特別重要，因為這是台中市北區北屯區，是這次立委補選台中市第一個舉辦的區域，也是全國第一個區域，也因此我們的責任非常重大」。

盧秀燕說，她希望選務順利，呼籲選民踴躍投票，因為單一補選的投票率可能差一點，希望選民珍惜選票，並向堅守崗位沒有休假的選務工作人員致謝。

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