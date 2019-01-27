他襲警還亮黨證稱是護身符 卓榮泰：若惡意中傷絕不寬貸

2019-01-27 09:09

〔即時新聞／綜合報導〕昨日台北市萬華區發生襲警事件，襲警的張男事後更在臉書社團「爆料公社」嗆聲，指稱「民進黨黨證」讓他可以當天交保回家，民進黨主席卓榮泰稍早在臉書發文強調，任何政黨的黨證都不是任何罪惡的護身符，若該員真是民進黨黨員，將以最嚴厲黨紀處置；若是惡意中傷民進黨，絕不寬貸。

綜合媒體報導，事件起因於台北市政府警察局昆明街派出所接獲報案，指和平西路三段一處民宅疑似失火，警方到場查看後欲調閱監視器，不過住附近的張男卻懷疑到場警員是假警察，拿著球棒一陣亂打，警方隨後將張男帶回，並依傷害、妨害公務罪嫌送辦。不過張男在「爆料公社」指稱：「我知道打人是不對的，原本我是想殺警察的！感謝這張護身符！讓我當天交保回家睡覺！」並秀出疑似民進黨黨證的照片，引起網友討論，但也有網友質疑張男是否惡意栽贓。

對此，民進黨黨主席卓榮泰稍早在臉書對所有民進黨黨員喊話，強調「黨證是你認同本黨理念的證明，不是黨為你背書的象徵」，張男若真是本黨黨員，絕對以最嚴厲黨紀處置，並請警方查明真相，依法辦理。另外，卓榮泰也強調：「若是惡意中傷本黨，絕不寬貸，不要挑戰我的紅線！」

民進黨秘書長羅文嘉則說，不管這位「黨員」是惡意或是生病，自己頻頻主動爆料說要殺人打人，還說民進黨罩他，「這就是來亂的，沒有第二句話，就是依法嚴辦，才能遏止歪風」。

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