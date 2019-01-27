唐鳳遭控家暴女友 傳一度情緒失控作勢跳樓...

2019-01-27 07:16

〔即時新聞／綜合報導〕甫入選美國外交政策期刊「全球百大思想家」的行政院跨性別政務委員唐鳳，去年因與交往逾10年的K姓女友口角，被控咬打對方，女友提告家暴傷害罪。據傳兩人爭執告一段落後，唐鳳卻情緒失控，竟跑到陽台作勢要跳樓，女友見狀後拉住唐鳳才避免憾事。

根據《聯合報》報導，唐鳳與女友去年發生爭執，當時為了細故及養狗問題起衝突，兩人出現拉扯，唐鳳遭控咬打對方，沒想到，雙方爭執告一段落後，唐鳳情緒激動作勢要跳樓，女友見狀先拿出手機開啟錄影功能，隨後邊錄邊上前拉住唐鳳，才制止唐鳳跳樓。

報導也提到，唐鳳女友並沒有在第一時間報警，反而是在半年告訴期的最後一天，才向警方提告傷害，面對警方詢問態度保守，僅拿出驗傷單並簡單交代事發過程，據檢警說法，由於唐鳳女友並未提到過去有類似事件，此次似乎是唐鳳第一次動手。

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