為柯文哲2020鋪路？ 妙天出任新政黨主席原因曝光...

2019-01-27 06:54

〔即時新聞／綜合報導〕民國黨25日併入以妙天禪師為黨主席的「國會政黨聯盟」，該黨黨員、新竹縣議員邱靖雅透露，妙天接黨主席是為了讓大家更認識他本人，可放大格局，並坦言新政黨目標就是參選2020總統大選，但否認是為了台北市長柯文哲鋪路。

邱靖雅接受《中評社》訪問時表示，民國黨過去被形容是「妙天黨」，主要是因為民國黨候選人與妙天禪師有很深的淵源，如今妙天出面組「國會政黨聯盟」，將政黨政綱與黨章內容保持較大彈性，優秀人才都加入，未必都有和妙天學禪的背景。

針對外界揣測，以過去柯文哲力挺民國黨主席徐欣瑩，「國會政黨聯盟」是否為了柯參選2020來做準備？邱靖雅表示，這部分交給黨主席說明較妥當，但她強調，不只柯文哲市長，另有很多人希望與他們合作，坦言合併新政黨目標就是2020，但未必全然為柯文哲參選2020做準備。

日前《上報》報導也指出，妙天禪師籌組「國會政黨聯盟」，目標放在2020的總統與立委大選，但妙天不會參選，不排除跟台北市長柯文哲合作的可能。

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