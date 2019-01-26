陳思宇哭了！選前之夜最後造勢 一開口就哽咽

2019-01-26 21:36

〔記者黃建豪／台北報導〕明天（27日）就是台北市第二選區立委補選投票日，「柯家軍」候選人陳思宇今晚舉辦選前造勢晚會，上台時致詞一開口就哽咽落淚，雖然氛圍訴諸感性，但台北市長柯文哲隨後上台就重砲開轟，指責藍綠惡鬥拖慢台灣的進步發展，呼籲民眾選賢與能，支持陳思宇，而且造勢一結束，陳思宇父親、台北市議員陳建銘就赴台北地方檢察署，按鈴控告民進黨候選人何志偉涉嫌賄選。

陳思宇今天上午到大同區太平市場拜票，行前質疑國民黨候選人陳炳甫、民進黨候選人何志偉的競選經費來源，更對何志偉已放棄的美國國籍證書，意有所指涉嫌造假。隨後在市場掃街時，陳思宇與陳炳甫狹路相逢，雙方雖刻意避開同框，卻隔街叫陣，何志瑋接著也到場拜票，「三腳督」對決煙硝味濃厚。

陳思宇晚間在士林夜市旁停車場舉辦選前造勢晚會，她致詞時哽咽地說，參選以來，受到許多言語、網路的攻擊與霸凌，接著細數選舉過程中，競選海報被人撕毀、貼海報時志工被尾隨，志工被暴力攻擊等事件，競選團隊受到很多委屈，最後也提著哭嗓，呼籲民眾盡力幫她拉票。

柯文哲接著致詞時，則將20年前台灣國民平均所得比南韓多3000美金，現在卻倒輸5000美金的原因，歸咎於藍綠惡鬥，使得台灣變成讓人民失去希望的地方，希望透過明天選舉的一小步，努力掙脫被藍綠搞垮的台灣政治惡鬥。

陳建銘到北檢按鈴 控何志偉涉賄選

而造勢活動還沒結束，陳建銘晚間9點就到台北地檢署提告何志偉涉嫌賄選。陳建銘指控，他們今天下午在大同區建成圓環廣場的冬令救濟場合，看到現場布置許多候選人的旗幟、布條與何志偉的競選工作人員，發送泡麵、白米甚至現金，「這算不算賄選？」

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