AIT前處長：台灣內部意識形態分歧，會讓中國見縫插針

2019-01-26 21:15

〔記者張瑞楨／台中報導〕美國前AIT處長司徒文今天於台中市，演說「美國政府對中國及台灣政策的轉變及分析」時提出警告，「注意中國各層面的影響力與操作」，台灣人對國家意識形態的分歧，會讓中國見縫插針，他並針對聽眾詢問，中國武力犯台，美國是否協助台灣防禦的提問，他說，美國不會坐視中國侵犯民主國家，關鍵是台灣人的立場為何？如果台灣人本身沒有堅強抵抗中國的決心，美國也很難以出手。

自稱「習近平的黑名單」的司徒文，今天於台中市全國飯店演說「美國政府對中國及台灣政策的轉變及分析」，共有來自政界、中興大學、國防大學等學界200多人聆聽，他開宗明義說，美國對中國政策長期錯誤，在冷戰時代，想透過中國制衡蘇聯，這是愚昧的想法，美國與中國合作是無效的，包括越戰、聯合國投票，美國都無益處可言，美國商人期待幫中國自由化，這種想法也落空，做生意也只幫美國少數人發財，對整體經濟甚無幫助，美國人無視中國的問題，也低估中國的侵略野心。

反觀台灣，他指出，卻是民主的進步國家，部分台灣人與台灣學生也不知台灣有此成就，台灣各項指標實力名列各國中上，甚至諸多指標超過美國，例如犯罪率、學生科學數理能力，科技在世界居重要角色，為何美國忽略台灣潛力？也忽略中國是既無民主，又無人權的國家？主因是美國沒想到中國的侵略性，例如在南海、東南亞部署軍事，也包括一帶一路，依賴中國的國家遇到很大麻煩，例如斯里蘭卡欠中國債，重要港口要給中國使用99年。

司徒文說，美國對中國的想法已改變，主因是習近平上台，在國內鎮壓，國外拓展野心，違反國際規範，例如中國於聯合國用否決權控制各國經濟外交與安全，利用電腦通訊（指華為）偷竊科技技術與智慧財產，進而用錢入侵美國智囊團，對中國反感的美國人已達74％，65％美國人認為中國是敵對或嚴重問題，美國國會也超越黨派，達成幫助盟友對抗中國的共識，因此，美國立法機構2016年重申台灣關係法與六項保證，前總統歐巴馬也授權國防部與台灣軍事合作，進而制訂旅行法，視台灣為國家，促進台美高層往來，甚而轉移製造潛艇技術，加強國防合作。

司徒文表示，美國不樂見民主國家與中國統一，他建議台灣積極宣傳民主與人權成就，爭取各國認同，加入國際組織，並增強國防能力，「注意中國各層面的影響力與操作」，台灣人對國旗、國歌與國名看法分歧，蔡英文也受到壓力，這種紛亂會讓中國見縫插針。

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