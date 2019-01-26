為王義川站台 蘇貞昌：質詢我不要太兇

2019-01-26 20:37

〔記者黃鐘山／台中報導〕選前最後一天衝刺，台中市立委補選候選人王義川在北屯仁和公園舉辦選前音樂會。行政院長蘇貞昌站台時說，王義川有高學歷、豐富的行政經驗，是交通專業，「交通通，就萬事通。」他只有一點拜託王義川，「質詢我的時候不要太兇」。

王義川的選前音樂會除邀請張秀卿、翁立友、詹雅雯等歌手獻唱，行政院長蘇貞昌、前行政院長賴清德、民進黨主席卓榮泰、交通部長林佳龍都蒞臨站台。

蘇貞昌表示，台中有綠川、柳川、王義川，王義川是台大交通博士，當過大學教授、台中市政府交通局長，學識、好能力，從軌道建設做到自行車道，規劃整體交通建設，「這個年輕人不簡單」。

蘇貞昌說，台中需要交通立委為大家打拼，「交通如果通，就萬事通」，希望大家給王義川機會進到立法院，自己只求王義川「質詢我的時候不要太兇」。

蘇貞昌說，自己擔起行政院的重擔，就是要為台灣好，要照顧好百姓，福國利民，因為要做的事情非常多，也邀請林佳龍來協助交通，一起衝衝衝。現在立法院空出一個位子，行政院有很多福國利民的工作，需要一隻有力的手幫忙支持，行政院也比較好做事。

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