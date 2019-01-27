F1賽車到高雄跳票被打臉狂酸 韓國瑜終於回應了...

2019-01-27 00:12

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜日前提出引進「賽車」到高雄的新點子，不到10天卻轉彎，改稱高雄機場無法停放載有F1賽車的波音747，「確定熱門的F1進不來了」，但該說法卻遭網友打臉並狂酸。對此，韓國瑜僅回應表示，等到確定波音747可以起降他再去了解。

韓國瑜近日表示，最近和賽車界聊過，得知F1賽車的車輛要用波音747搭載，但是高雄小港機場停不了波音747，就算到桃園機場降落，再開車載往高雄也不行，「因為每部F1賽車造價昂貴，車隊不可能冒這麼大的風險。」因此確定F1賽車進不了高雄。但他也有提備案，「如果矮一截的澳洲V8賽車或許可行，因為V8可以拆開來運」。

但韓國瑜的說法，卻遭網友貼出高雄國際航空站（小港機場）官網的介紹打臉，狠酸「76年就完成可供747起降的跑道，31年前就辦到的事，你上任辦不到，了不起」。

據《蘋果日報》報導，對此，針對小港機場跑道能不能供波音747起降一事，韓國瑜僅淡淡的回應，「波音747可以停嗎？確定可以停嗎？我來進行了解好不好？」

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