公務員皮繃緊！蘇貞昌參訪智慧機械 笑求「行政機關生產線」

2019-01-26 19:26

〔記者蘇金鳳／台中報導〕行政院長蘇貞昌今天到台中市參訪勝源機械公司，聽到公司有研發「智慧機械聯網平台」，可得知遠端機械運作情形，蘇貞昌忍不住說，看廠商能不能研發出「行政機關的生產線」，各部會只要有問題，訊號就會顯現，他就不必到處衝衝衝，公務人員就必須上緊發條，政府效率就會提高，有人私下說，若真的研發成功，就成為「公部門的剋星了」！

行政院長蘇貞昌今天在經濟部長沈榮津陪同下，參觀台中大肚勝源機械公司，他說，勝源機械是他接任院長以來參訪的第一家公司，他稱讚勝源機械的四面鉋木機市占率全球第二，讓台灣在世界發光，機械還可銷德國，也肯定勝源機械運用智慧化生產，掌握生產線的問題所在與時間，提升效率與品質。

此時，蘇貞昌話鋒一轉說，自己對機械外行，但對勝源機械的「智慧機械聯網平台」運作相當有興趣，他說，這個平台可得知位在遠端的機械有問題，就可處理，不知道有沒有廠商可研發「行政機關的生產線」，若各部會有問題，就可在平台上立即顯現。

蘇貞昌還開玩笑說，如果有廠商能比照設計出「行政機關的生產線」，可知道那個部會有問題，公文如果太慢，就會馬上出現訊號，政府效率就會提高，就符合他的衝衝衝，他也不必四處衝來衝去，在辦公室就能看到「塞在哪裡」，公務人員一定「皮會繃更緊」！

蘇貞昌也稱讚，台灣是木工機械全球第4大出口國，而且超過8成廠商集中於台灣中部地區，非常厲害。

而蘇貞昌致詞前，董事長張聰捷表示與沈榮津先吃了牛肉麵，沈榮津也解決了一些問題，蘇貞昌說，沈榮津受到廠商的鼓掌，還「比我先吃到牛肉麵」，就要做多一點事，今天廠商所提出來的問題，回部後就要處理，希望不要再有陳情，因為廠商賺錢，政府稅就多，掌聲愈大，「我頭就會愈發光」。

蘇貞昌要求經濟部及外交部，要多協助廠商解決問題，廠商到國外參展或註冊申請專利，如果有需要，各部會要給予協助，而非讓廠商在國際上單打獨鬥，他要求各部會「接地氣」，為廠商解決問題。

蘇貞昌也說，政府訂定法律，也應考量各行各業有所不同，如一例一休，不能僅以同一法律限制所有人。「產業創新條例」修正草案去年12月在行政院會通過，提供業者購置智慧機械或5G相關設備技術等享有投資抵減，希望立法院儘速通過修正草案，讓廠商更有發揮空間，也請地方政府協助配合政策。

經濟部指出，依據機械公會統計，去年我國機械業產值約達新台幣1.18兆元，較前年成長7.3％。

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