蘇貞昌訪東門市場 見證竹市青創高昂潛能

2019-01-26 18:58

〔記者王駿杰／新竹報導〕行政院長蘇貞昌今天下午在市長林智堅陪同下，到新竹市參訪百年傳統東門市場。林智堅說，感謝蘇貞昌允諾，未來協助新竹市政府興建總圖，讓孩子有更好的閱讀空間。

蘇貞昌今天在林智堅陪同下走進東門市場，巡禮參訪東市1001、 Coffee Shot、享初食堂及小東門等店家，品嘗蚵仔麵線、綜合日式炸物、滷味及招牌咖啡。

傳統與創新並非不相容！蘇貞昌說，他看見林智堅施政的努力與用心，把傳統市場加上創新元素，再度活化，帶來生意、商機與活力，行政院一定繼續大力支持林智堅，讓市場環境更創新升級。新竹有很多建設，林智堅提出很多很具體的需要，而中央地方一條心，行政院一定會大力支持。

林智堅說，東門市場設立於1900年，位處舊城區域中心，曾是台灣最大市場，後來於1977年改建，為地上三層、地下一層建物，成為全台第一座集合市場，也是竹市第一座有手扶梯的建物，但隨著時代變遷，大賣場、超市、便利商店、電商崛起，民眾消費習慣改變，傳統市場榮景已經不復見。

林智堅說，為了活化東門市場，市府在市場三樓成立「東門青年基地」，為閒置空間注入新元素，不僅成功翻轉老市場，也讓年輕人一圓創業夢，現在的市場已成為人氣景點，吸引不少外縣市民眾前來。

產發處長吳甲天指出，今年度市府投入4350萬元，針對東門市場進行整建工程，包括屋頂防水工程、三樓室內牆面整修工程、電源改善、廁所…等，目前已進入設計規劃階段。另也爭取到前瞻基礎建設經費1808萬，將進行耐震補強作業，去年底更透過節能招牌補助，汰換20處攤商環保節能招牌，盼賦予老市場嶄新的樣貌。

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