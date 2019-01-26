孕期不穩定 新科議員彭佳芸住院安胎

2019-01-26 17:54

〔記者何玉華／新北報導〕新科議員彭佳芸近一週未出現在地方行程，連正在審查預算的臨時會也看不到身影，原來是孕期提前出現產兆、出血，被醫師要求住院安胎；彭佳芸的公公、甫交棒卸任議員的公公鄭金隆說，不知道女人懷孕這麼辛苦，但選民的支持還是要感謝，這段時間則由他幫忙跑行程、進服務處協助選民服務。

彭佳芸已經有兩個分別就讀中班、小班的寶貝，投入市議員選舉後，7月懷孕，去年11月24日開票當天得知當選，開心的宣布已懷孕5個月；12月25日挺著大肚子參加就職典禮，隨後在今年1月14日開議的臨時會中，只出席了幾天就開始請假。

彭佳芸受訪說，目前懷孕約7.5個月，預產期在3月底，可能是前一陣子太過勞累，上一週出現產兆，半夜大出血送醫後，醫生就要求她住院安胎，注射著點滴完全不能下床，隨時得由旁人照料「很難過」、「非常沒有尊嚴」，但已經沒有退路，只能乖乖聽醫生的話，平安順利生產。

鄭金隆說，若非不得已，新科議員怎麼可能不出席開會、不跑行程，但目前還是要以產婦、孩子平安為重；許多地方行程、選民服務，則由他先代勞，等彭佳芸生產完、坐完月子，大約4、5月會公開露面。

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