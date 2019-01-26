為王義川催票 卓榮泰：民進黨最大民主改革運動就要開始

2019-01-26 18:14

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市立委補選到數最後一天，民進黨主席卓榮泰今天率領17名立委、議員等黨公職為黨籍候選人王義川選前造勢音樂會站台，他強調「九合一選舉是大家心中的痛」，保證「民進黨最大的民主改革運動就要開始！」呼籲用選票守護台灣的力量，讓民進黨改革後，可以在台灣這片土地再站起來。

卓榮泰向民眾喊話，九合一選舉大敗會讓民進黨時時刻刻記得人民的提醒，黨內的反省和檢討後再站起，將努力往反省改革的路前進，保證年後民進黨最大的民主改革運動就要開始，因此，大家手中的選票就是力量，投票不是為了王義川，不是為了民進黨，而是守護台灣的力量，一起讓改革後的民進黨可以在台灣這片土地再站起來。

卓榮泰更力薦王義川具有3個擔任立委的優秀的條件，是年輕有活力新時代的民意代表、擁有交通專業、能夠幫助林佳龍部長在交通部打拚的優秀人才。

他說，王義川活力十足，行程從早到晚滿檔，活力十足、充滿戰鬥力，一步步帶領競選團隊向前走，會是一個有行動力、執行力立法委員。

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