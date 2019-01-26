吳介民：「習五點」想轉移危機 我須謹慎但別嚇自己

2019-01-26 16:55

〔記者彭琬馨／台北報導〕中國領導人習近平月初發表對台談話，首倡台灣方案的一國兩制，並說不承諾放棄武統台灣，言論引發台灣公民社會警覺。長期研究中國政經議題的中研院社會所副研究員吳介民今表示，中國當今面臨內外嚴重危機，習近平此時提出「習五點」有轉移內部問題、安撫社會不滿情緒的意味；吳介民說，台灣對中國的併吞企圖要謹慎分析，但不須製造自我恐嚇的主張，「不應與北京隨之起舞」。

吳介民今出席經濟民主連合「民主防衛 公民再起」2019年度計畫說明會時，以「透析中國習五點：地緣政治、心理戰、與代理人培育」為題，分析習近平月初提出「習五點」的國際政治背景與中國國內相關政經情勢。

吳介民在演講中表示，中國目前正面臨嚴重的內外危機，對內經濟成長不如預期，重要的產業升級計畫「中國製造2025」主要是半導體，則需仰賴諸多台灣人才幫忙，「中國是有求於台灣的，台灣並非完全處在守勢」；中國對外倡議的計畫一帶一路在東南亞多國踢到鐵板，美中貿易戰也讓中國陷入美中對抗的狀況。

吳介民說，習近平提出的「習五點」事實上是想拉住台灣，讓台灣不要往法理台獨方向移動，對台工作則側重尋求代理人、由內部分化台灣人的國家認同；吳介民表示，他認為，以中國現在的局勢「沒有本錢對台動武」，心理戰上也是有求於台灣，因此台灣不需要過度製造自我恐嚇的主張，而是應該冷靜分析中國意圖。

吳介民受訪時強調，台灣有部分在地媒體與中國唱和、認為台灣已經快要撐不住，在如此氛圍下，民眾更應該看清楚，對岸提倡的和平協議是「一個中國、永遠斷絕台獨的路」，「連自主權都沒有，這是最嚴重的事」。

自太陽花學運時崛起的經濟民主連合召集人賴中強則呼籲，為強化台灣對中的民主防衛機制，應盡速推動「條約締結法」修法，大幅提高台灣政府與中國政府間政治談判的籌碼，並透過國籍法修法反制中國將台灣國民內國法化的企圖。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/