藍議員轟官方民調探「政黨傾向」 柯P：馬英九開始的

2019-01-26 16:37

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市研考會日前公布柯文哲就職4年民調，其中有「政黨傾向」，被台北市國民黨議員砲轟是公器私用，台北市長柯文哲表示，這是從馬英九時代開始的，自己有問過專家為何要加，但對方這是一種internal control。

陳思宇選情冷，似乎無法複製「柯文哲模式」，柯文哲表示，兩人一定有不同的地方。至於是否因此有危機感，若選總統似乎也沒有自己的兵，柯則說：「不要再講2020，我覺得奇怪，好像每個人都要逼我選。」

台北市研考會日前公布柯文哲就職4年民調，但其中有「政黨傾向」，被台北市議員王鴻薇砲轟是公器私用，藉此探民眾口實，根本是想為自己總統大位鋪路。

柯文哲表示，這個以前就有被問過，但民意調查做政黨傾向，是從馬英九時代開始的，他有問過民調專家為何要加，「但對方這是一種internal control」。

至於議員批評問卷乾脆問2020總統要選誰，柯文哲則說：「我差點說...我已學會不要脫口而出。」

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