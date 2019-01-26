參與不孕症名醫送暖 卓榮泰：民進黨將轉為服務型政黨

2019-01-26 16:58

〔記者蔡淑媛／台中報導〕國策顧問、不孕症權威李茂盛連續8年寒冬送暖，今年為420戶弱勢戶發送福袋物資和2千元紅包，讓弱勢戶過好年，民進黨主席卓榮泰也參加表示，民進黨會轉化成服務型的政黨，更深入基層、了解鄉親需求，進一步結合社會力量，服務鄉親。

卓榮泰表示，政黨轉化為服務型的政黨，這才是未來需要的政黨，台灣需要這樣的政黨，現在政黨改組後將朝此方向邁進，政黨結合社團、地方里長，知道民眾需要，他說今天受邀參加，深刻感受到溫暖，未來將以國策顧問李茂盛的經驗模式，推廣到各黨部，與地方結合服務勢。

李茂盛今年帶領茂盛醫院、不孕症基金會，號召台中市小英之友會百工百業會長聯誼會、台中市西北扶輪等社團及個人，今天在北屯活動中心共同舉行寒冬送暖活動，為北屯區弱勢家庭發送白米、麵條等物資，及紅包援助金，現場還提2萬元現金做年節抽獎贈禮，掀起活動高潮。

活動現場420人份的年貨物資堆起如小山，也提供義診和乳房攝影篩檢，李茂盛說，自己出身貧瘠的雲林湖口鄉「小時候最怕過年了！」現在能力幫助別人健康過好年，是當醫師最有價值的事。

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