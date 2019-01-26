韓國瑜F1賽車到高雄跳票 他酸：到底要被打臉幾次？

2019-01-26 17:27

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜日前提出引進「賽車」到高雄的新點子，沒想到不到10天就轉彎，改稱高雄機場無法停放載有F1賽車的波音747，所以「確定熱門的F1進不來了」。對此，桃園市議員王浩宇在臉書轉貼一則新聞，強調波音747在高雄降落不成問題，狠酸韓國瑜「到底要被打臉幾次」？

韓國瑜近日在臉書直播表示，最近和賽車界聊過，得知F1賽車的車輛要用波音747搭載，但是高雄小港機場停不了波音747，就算到桃園機場降落，再開車載往高雄也不行，「因為每部F1賽車造價昂貴，車隊不可能冒這麼大的風險。」因此確定F1賽車進不了高雄。但他也有提備案，「如果矮一截的澳洲V8賽車或許可行，因為V8可以拆開來運」。

對此，王浩宇在臉書轉貼一則世界最大量產貨機降落高雄的新聞，報導時間為去年2月，內容為當時世界最大量產貨機之一安托諾夫（ANTONOV）AN-124降落高雄機場，吸引100多名航空迷拍照錄影，安托諾夫AN-124巨無霸貨機機身長69公尺，功用主要是運輸坦克及戰機，10幾年前也曾載運20隻海豚到花蓮機場、8年前11月也曾載運3架EC-225救護直升機來台。

王浩宇則拿該報導轟韓國瑜所稱「F1賽事不能來，是因為高雄沒有夠大的機場讓主辦單位的波音747運送賽車」的說法根本就是騙笑、唬爛，表示「全球最大的貨機都可以降落，波音747在高雄降落也不是什麼問題」，狠酸韓國瑜「到底要被打臉幾次」？

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