國民黨4大太陽2020誰出馬？ 王世堅：真的希望「他」參選

2019-01-26 23:53

〔即時新聞／綜合報導〕2020總統大選即將到來，各黨派要派的參選人是誰，成為外界的關注焦點。民進黨市議員王世堅昨天（26日）在政論節目上談到，希望國民黨2020派出黨主席吳敦義參選，原因「盡在不言中」。

綜合媒體報導，王世堅昨天在政論節目中提到，國民黨有4大太陽：吳敦義、王金平、馬英九、朱立倫，其中吳敦義是「司馬昭之心」，王世堅認為，吳敦義在國民黨最困難、失去政權後，一手包辦財務問題，因此國民黨支持者應該還他一次人情，不過多數的國民黨員卻認為，國民黨還有很多隱藏黨產，吳敦義貢獻沒那麼偉大。

被問到怎麼看待韓國瑜是否參選？王世堅說，韓國瑜表明不會出來參選，他相信韓國瑜沒有這個野心，但他也坦言，「韓國瑜如果真的出來選，絕對強過四大太陽」。

至於主持人問到，吳敦義曾說「自己是民進黨最怕的人」，會不會讓吳敦義認為自己是藍營最適合出戰2020的人？王世堅對此說，真的希望吳敦義出來選，原因「盡在不言中」；不過，他隨後又補充，畢竟吳敦義相較於其他太陽，對綠營來說是最容易打敗的人選，王世堅也坦言，會希望吳敦義出來選的原因，只是想看國民黨與吳敦義還能鬧多久。

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