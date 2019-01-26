下屆立委選舉 國民黨中央：不考慮現任優先

2019-01-26 15:30

〔記者施曉光／台北報導〕日前有國民黨中常委提議優先完成17個藍營現任區域立委選區提名作業，據黨內人士指出，經盤點全國73個區域立委選區參選情況後，現任區域立委只有台北市第7選區的費鴻泰，以及桃園市第5選區的呂玉玲面臨挑戰者，只要無競爭者的現任單純選區，最快三月下旬就可公告，確定一人登記後，即可提報中常會通過提名，至於有挑戰者的選區，一切仍須依照正常初選程序辦理，沒有現任優先提名。

對於中常委要求現任公職如果任期沒有過半，就無立委提名資格的「二分之一條款」，黨內人士透露，其實是為幫助費鴻泰、呂玉玲以及另一名立委賴士葆，其中賴士葆的台北市第8選區雖然初步調查沒有其他競爭者表態，但因為選區涵蓋文山區與中正區，擔心可能有部分市議員會挑戰賴士葆，目前這些議員都不表態，就等黨中央態度，一旦「二分之一條款」通過，這些人就沒搞頭。

對於該條款通過的可能性，黨內人士指出，提案背後動機在幫助少數立委，阻擋市議員挑戰，「說不通」也「行不通」，黨內高層並不贊成，如果剛當選的議員、鄉鎮市長都不能選立委，其他50多個沒有藍營立委的選區由誰來參選？

此外，對於中常委建議總統提名導入美式初選作法，亦即分區辯論，再分區執行民調與黨員投票，黨內人士認為，美式初選對黨主席吳敦義與國民黨都不好，目前先交智庫農曆過年後研究可行與否，這位人士並猜想「主角」（吳敦義）應該也不太贊成，雖然部分挺吳人士支持，以為這一套可以幫助民調落後的吳敦義翻身，但吳心理應該有數。

這位人士說，外界多數認為這套方式對吳敦義有利，其實是錯誤解讀，如果要搞這一套，在前立法院長王金平的參與下，吳敦義不見得能佔到便宜，而且選務過程若有瑕疵，吳敦義得承擔責任。

這位人士還說，美式初選的構想是某媒體名嘴與部分黨內人士的想法，與吳敦義無關，而且這些人也不是為了幫吳，只是想在朱立倫、王金平與吳敦義之外，搞出另外一個類似韓國瑜的人選出來，帶動所謂新氣氛，這些人的目的與吳陣營所想的並不同。

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