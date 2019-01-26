韓國瑜玉皇宮發紅包 環團喊話「好空氣才是最好紅包」

2019-01-26 15:20

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市長韓國瑜今玉皇宮發放1千個紅包，現場民眾大排長龍，南部反空污大聯盟也到場表達訴求，對韓國瑜喊話「好空氣才是最好紅包」，要求韓國瑜快出重拳。

市長韓國瑜上任後第一個農曆春節，今起至2月20日發放小紅包，今由玉皇宮率先登場，吸引民眾大排長龍。

韓國瑜表示，高雄今年是充滿希望的一年，現在流行一句話「今年一定更好過」，祝福台灣人民新的一年能夠過好日子，高雄今年能發大財。

南部反空污大聯盟今到場舉牌，強調乾淨好空氣才是高雄市民要的大紅包，高雄連日空污危害，昨晚開始空品持續惡化，多個測站都達紅害標準，卻仍不見韓市長有所作為？ 聯盟高喊「空氣危害，市長何在？」、「空氣糟透、人民遭殃」等，要求韓市長能夠看到，並且立即整治高雄空污。

南部反空污大聯盟今到場舉牌，強調乾淨好空氣才是高雄市民要的大紅包，高雄連日空污危害，昨晚開始空品持續惡化，多個測站都達紅害標準，卻仍不見韓市長有所作為？ 聯盟高喊「空氣危害，市長何在？」、「空氣糟透、人民遭殃」等，要求韓市長能夠看到，並且立即整治高雄空污。

環團對於下週將到期的興達電廠燃煤機組許可證展延案，市長至今仍無回應表態，高雄市民乾淨的好空氣才是最好的大紅包，呼籲韓市長站在市民健康立場，儘快宣布停止核發興達電廠燃煤機組的許可證，減緩高雄空氣污染的危害。

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