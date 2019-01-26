馬英九花蓮辦簽書會 馬迷心疼別再選

2019-01-26 15:04

［記者王峻祺／花蓮報導］前總統馬英九今天下午在花蓮誠品舉行「八年執政回憶錄」簽書會，可容納百人的會場被大批「馬迷」擠爆，午後1點半的簽書會，有民眾上午11點就前往領取號碼牌；現場有馬迷高喊「要還馬英九公道」，也有人心疼「要他別再選總統」，直說執政8年夠了！

馬英九今在花蓮遠百誠品辦簽名會，主辦單位準備逾600本書完銷，前100名還加送國旗圍巾，甚至有人一次就買50本書，其中一名來自中國的袁姓新住民更一買再買，特地從桃園趕來花蓮，說要簽名後送給中國親友。

馬英九今向現場讀者說，小時候讀過胡適四十自述，鼓勵大家把生活故事寫下來，出書目的在於要見證歷史、分享經驗和反省檢討，並要讀者買了書「務必要看」並表示意見、不吝批評和指教，讓他有機會能夠反省8年執政的過程。

其中有馬迷被記者問到會不會支持馬英九再選總統。曾姓馬迷當場大方表態「執政8年其實夠了！」心疼並不要他再選總統，希望能退居幕後當顧問就好，讓新一代的人出來，未來當然會繼續支持藍營，屬意剛卸任的新北市長朱立倫參選。

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