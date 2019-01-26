回台南娘家訪基層 朱立倫：過完年去美國學習之旅

2019-01-26 14:35

〔記者楊金城／台南報導〕前新北市長朱立倫下午到台南後壁下茄苳泰安宮、新營太子宮參拜，和基層搏感情，有人高喊「總統好」，他一臉笑容，他說，過完農曆年後，有可能到美國學習之旅。

朱立倫並強調說，他在新北市長任內，招商投資都是第一名，台灣第一就是要拚經濟，再來是兩岸和平、合作和發展，才能賺錢，這才是重點，有年輕人建議他有機會領導台灣，兩岸一定要和平、合作、發展，拚經濟、兩岸和平、平安健康快樂過好日子是咱大家共同目標。

泰安宮下午成立顧問團並辦尾牙餐宴，朱立倫一到廟前有人喊「總統好」，逐桌敬酒時，民眾爭著與他合照，來者不拒，他還會幫民眾喬下手機相機，一旁有人高喊「選總統」，他堆滿笑容。

朱立倫強調他和台南宮廟有很多交流，攏是好朋友，也是太太的「後頭厝」好所在，今天是應好朋友之邀參訪，向泰安宮媽祖、太子宮太子爺祈求國泰民安、風調雨順，大家新的一年賺大錢。

朱立倫說，目前走訪各縣市是在台灣內部學習，過完農曆年後，可能到美國學習之旅。他的妻舅高思博說，家族內部討論後，支持朱立倫爭取代表國民黨提名參選總統。朱立倫說，感謝高思博的好意，現階段重要是深耕基層，服務民眾。

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