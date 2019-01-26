名額秒殺 林智堅與50網友面對面

2019-01-26 14:24

〔記者王駿杰／新竹報導〕身為新生代政治明星，新竹市長林智堅跳脫傳統，走進人群舉辦網友見面會，今天下午與網友「1on1」對談，「接地氣」的親民作風，一秒圈粉，讓網友變成實體支持者。

林智堅今舉辦歲末年終「網友見面會」，吸引超過2百名網友報名，因場地限制，最後由50名網友在咖啡廳與林智堅面對面，暢談新竹大小事。林智堅不但跟網友互動玩遊戲，還現場分享生命故事，親民作風一秒圈粉，讓網友變成實體支持者。

對於見面會活動報名秒殺，林智堅驚喜之餘也詳細為網友解答各項施政疑問，對於場地限制導致須動用抽籤系統決定參與人數，他說，實在相當抱歉，但會利用網路直播讓粉絲在雲端上一起共同參與市政。

見面會現場，林智堅不只與網友玩大小遊戲，也分享生命故事，曾有學生問他，當市長累不累？當時他說，天下沒有不辛苦的工作，只要換來民眾的幸福感，一切的辛苦都值得。他說，未來還會持續舉辦類似活動，跟大家多交流，這才是「接地氣」。

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