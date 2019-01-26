捕獲野生賴清德 全身黑酷帥爆

2019-01-26 13:39

〔記者洪瑞琴／台南報導〕前行政院長賴清德今（26）日出現台南美術館2館，全身黑色勁裝，被民眾「捕獲野生賴清德」，而且不同以往打扮，讓民眾驚呼「帥爆了」！

台南美術館將於明（27）日正式開館，賴清德今日前往參訪，有民眾說，真的不習慣，看慣西裝。也有人說「這麼穿真的很年輕啊」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/