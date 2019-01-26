台中立委補選決戰 蘇賴卓全員站台力挺王義川

2019-01-26 13:28

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中立委補選選戰倒數24小時，民進黨候選人王義川早上上大坑拜票，上午由交通部長林佳龍夫人廖婉如陪同車隊掃街，下午舉行選前音樂會，黨公職幾乎全數動員站台，行政院院長蘇貞昌、前院長賴清德、交通部長林佳龍、黨主席卓榮泰到場造勢，王義川早上受訪時強調已經與對手追平分，要力拚最後逆轉勝，並

落淚感謝志工一路支持，最後會帶志工上台道謝。

廖婉如表示，非常肯定王義川的願景理念，絕對是適合北屯北區的人才，期盼市民了解後也能夠一起支持，讓他繼續為台中服務。

王義川表示，選前造勢演講陪同上台的嘉賓，會選擇志工朋友一起上台，選戰開打以來相當辛苦沒有資源，但是一路一直陪在身旁的就是沒有人認得、沒有職稱頭銜的每一位志工，因此選擇和大家站在一起，說到激動處，王義川一度咽哽，久久不能言語。

王義川說，整個民進黨對這場選舉決戰台中非常重視，以棒球賽比喻「現在追平分已站上得點圈，」經過將近40天的選戰，現在陸海空戰已全部上場，他公布北北屯區作戰圖，強調整個競選團隊相當有戰略地密集巷戰掃街，在各個需要強化的區域也有一張戰略圖，中西東南區的黃國書、西南屯區的張廖萬堅、大里太平區的何欣純、潭雅神后地區的洪慈庸、以及甲安埔的蔡其昌副院長都全力輔選，陸海空齊發。

他說，選戰至今已經一分一分地追上對手，這場棒球賽「總教練」卓榮泰主席已經下達最後指令，現在的狀況是9局下半比數是8比9，追平分和超前分都已經站在得點圈，因為選情冷所以在兩人出局的情況下，打者已經準備上場，要靠最後一支安打把二壘上的追平分和超前分全部掃回來本壘，在明天取得10比9最後的逆轉勝。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/