最後1天陪沈智慧衝刺 盧秀燕：不是市長延長賽 是61歲走大運

2019-01-26 12:59

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市北屯北區補選立委選前最後一天衝刺，台中市長盧秀燕今天陪同國民黨候選人沈智慧車隊掃街拜票，盧秀燕強調，這場補選絕不是市長選舉延長賽「市長選舉已經結束了，參選者不是來報仇的！」而且「今年61歲走大運，市長韓國瑜、候友宜都是61歲」，反批對手王義川猛拿61年次與61歲之爭作文章。

對於外界認為前市林佳龍派出前交通局長競選盧秀燕立委選區，盧表示，該選區台中市8區人數及範圍最大的選區，特別重要，因此要選出對地方熟悉的立委「不是選為選舉而來的」、「也不是政黨的問題」，強調沈智慧是最好的人選，當選後可以自己過去北、北屯工作「無縫接軌」中央與地方合作很多地與建設。

盧秀燕說，市長選舉已經結束了，參選者應該真正為台中服務、爭取建設．比較重要「不是打延長賽、也不是來報仇」，沈智慧擔任過6屆立委，一年任期可以立刻上手，因此今天特別穿上選市長的幸運戰袍為她催票。

對於王義川近來一再喊話將逆轉勝，沈智慧則語帶雙關說，「我想選民會有最『智慧』的選擇，我很有信心！」對於立委補選選情冷，她也一再催票，可能因選舉時間倉促，未收到投票通知單，仍可拿身分證和印章前往投票，且少部分投票所變動，請多注意。盧秀燕也呼籲投票「拜託不要缺席！」

盧秀燕隨後陪沈智慧，與沈的胞妹議員沈佑蓮、北屯議員黃健豪一起車隊掃街拜票，沈智慧表示，選前衝刺，將全日掃街催票到最後一刻。

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