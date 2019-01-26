選總統元宵過後再說 王金平：國民黨請客送禮文化要改

2019-01-26 12:59

［記者黃旭磊／高雄報導］高雄市法界、警界、軍公教及部分政界人士，敦請王金平出面選總統。對此，王金平表示，大家過個好年比較重要，再評估一陣子，元宵過後再說，謝謝大家鼓勵。

王金平之友會高雄博愛分會今天於前金區成立，林明燦、蔡文弘等地方人士邀集數十桌支持者高喊「選總統」，高雄市副議長陸淑美、高雄市農會理事長蕭漢俊到場聲援，眾人簇擁、場面熱烈，王金平開心表示，「鼓勵我，增加很多信心。」

王金平說，（宣布參選）一步一步向前走，不慌不忙，像處理重大事情一樣，該走就走，真的不必急，大家過好年比較重要，至於是否參選，元宵過後再說。

記者問及副手人選，王金平答，還不是適當時刻，黨內初選出線後才是成熟機會，現在言之過早。而是否期待藍營整合出一組人馬，他答問，那是黨中央決策，非個人能做這樣的期待。

王金平也批評國民黨選舉文化，表示國民黨以前被詬病就是請客、送禮一大堆，提出辦法若能防止這點，什麼辦法（初選）我都接受。

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