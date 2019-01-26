鄭世維參選三重立委補選 將邀請藍營天王輪番助陣

2019-01-26 12:26

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市三重區立委補選，國民黨徵召前文傳會副主委鄭世維出馬，鄭世維今天由國民黨婦女部主任、立委柯智恩陪同，前往三重力行市場掃街拜票，鄭世維表示，他先前擔任過三重的新北市果菜運銷公司副總經理，由於力行市場鄰近三重果菜批發市場、魚市場，他了解在地的鄉親期待整體區域的重劃改建，未來他進入立法院，就會邀中央相關部會及新北市政府共同研議解決市場改建問題。

鄭世維說，他在上週六登記參選後的公開行程，先選擇回到任職將近三年半的新北市三重果菜市場拜票，爭取市民朋友的支持；今天第一個傳統市場的掃街行程，則是延續新北市長侯友宜的腳步，選擇力行市場作為首站，在未來的將近50天的日子裡，會一步一腳印來爭取三重地區市民朋友的支持。

鄭世維說，三重地區很多在地人、出外人都有同樣的成長背景，他從15歲國中畢業後就開始半工半讀，16歲起住在三重蘆洲地區至今30多年，從結婚、生子、工作都在三蘆，是個接地氣的在地少年郎，雖然沒有顯赫學歷，但是經歷人生大風大浪，並且擁有一顆為民眾熱情服務的心，有信心能夠為三重地區爭取更多的福利與建設。

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