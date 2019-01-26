在永康設服務處是為了選立委？高思博這麼回應...

2019-01-26 12:03

〔記者吳俊鋒／台南報導〕前政務委員高思博代表國民黨角逐台南市長失利後，在永康設立服務處，展現深耕基層的企圖心，但也被認為是在備戰立委選舉，他今天表示，目前言之尚早，但未來若有服公職的機會，將努力爭取。

農曆年將至，高思博服務處今天舉辦應景的迎新活動，除了邀請書法家現場揮毫之外，還贈送他與姊夫朱立倫的聯名春聯，民眾爭相索取，氣氛熱絡。

高思博強調，目前最重要的工作，就是幫朱立倫打贏總統黨內初選，進而獲得大選的勝利，希望明年可以政黨輪替。

高思博說，雖然選舉落敗，但體會到民眾對他有期許，在使命感驅使下，決定蹲點台南，扎根地方，持續為鄉親服務。

高思博強調，為展現深耕的決心，他個人職涯做了安排，已辭掉北部的教書工作，下學期將轉任南臺科大財經法律研究所，新成立的這處據點，兼具立委、議員等民代的服務功能，歡迎鄉親多來奉茶。

高思博表示，目前重點工作在於幫朱立倫選總統，他會做好地方經營，全力助攻 ，至於是否角逐立委，屆時將視實際情勢的發展，依照黨全盤佈局的需要再做決定。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/