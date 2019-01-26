白綠衝突激化 陳思宇質疑何志偉放棄國籍書造假

2019-01-26 11:54

〔記者蕭婷方／台北報導〕台北市立委補選明將登場，無黨籍候選人陳思宇緊咬民進黨候選人何志偉國籍問題，陳思宇今早質疑何志偉先前公開的放棄國籍證明文件造假，再度激化北市立委補選選情。

對此，何志偉陣營回應，有關針對相關國籍事件，之前已正面回應，總統也在臉書溫暖勉勵，對於大量選舉抹黑，一概不再予以回應，盼選舉能回歸政見與政績。

何志偉先前遭對手陳思宇父親、台北市議員陳建銘質疑有雙重國籍，何志偉日前出示美國在台協會AIT的文件，証明自己早在2010年參選議員時已放棄美國籍；不過，何今早又再遭陳思宇質疑文件造假。

陳思宇今早秀出何志偉先前公開的放棄美國籍證明文件，質疑文件未有鋼印、核准日期，甚至關鍵資訊都被蓋起來，到底哪一張是真的，哪一張是假的。

此外，陳思宇也再度質疑國民兩黨立委候選人競選都是「零元選舉」，未開立政治獻金專戶、不向外募款，也不公開競選經費，要兩人公開說明競選經費何處來。對此，何志偉今早車隊掃街行前公開宣布，選後將公開競選經費，詳列數據供大眾檢視。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/