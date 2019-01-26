拒打口水戰 何志偉選後公布競選經費

2019-01-26 10:52

〔記者蕭婷方／台北報導〕台北市第二選區立委補選明天就要投票，北市長柯文哲昨為子弟兵陳思予輔選，大酸對手選舉費用高，是台灣政治敗壞的開始。對此，民進黨候選人何志偉今早回應，選後將會公布競選經費，希望選前最後一天各界能聚焦政績與政見。

台北市長柯文哲昨帶著陳思宇於寧夏夜市拜票，以個人在大同區的高人氣替陳拉票，隨後在建成圓環廣場發表短講時大酸對手稱，這次補選立委的任期不到一年，為了這個任期不到一年的立委，大概要花多少錢去選？他看到有「一些候選人」，單是廣告就到處貼，算一算，那種輸出（廣告）大概一張要6千元到1萬元，所以如果不到一年的立委選舉，他雖不曉得實際花了多少錢，但看起來應該不少，若要動用上億元來選，所以他常說，選舉費用太高，一直是台灣政治敗壞的開始。

何志偉回應，自己是被影射的候選人之一，但民意代表乃至地方首長，應該要數據當作發言的參考，選後自己將會公布競選經費，希望補選尾聲能用正面、溫暖的力量走完。他更說，柯文哲也曾經是被選舉的候選人，每個候選人參選都想要好好講自己的政績與政見，希望他有同理心，希望讓政見成為競選主軸，「台灣已不缺口水、缺努力汗水」。

何志偉參選以來多以徒步拜訪、市場掃街向選民懇託，選前最後衝刺則以車隊掃街爭取支持，今一早在黨主席卓榮泰陪同下由大同區競選總部出發，沿路向民眾打招呼、拜票；連續4天車隊掃街、每日超過12小時，何志偉受訪時還笑稱，助理「恩威並施」把自己「綁」在車上，連吃飯都在車上吃，只有上廁所時雙腳才可踏到地上。

今早掃街臨行前，個性正向詼諧的何志偉，還握著卓榮泰的手，直呼「手好暖，果然主席是暖男大師兄」，以打趣的方式感謝卓榮泰對自己的支持，引來在場媒體、支持者一陣笑。

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