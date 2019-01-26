選前一天 陳思宇緊咬何志偉美國國籍書造假

陳思宇到太平市場拜票，她質疑國民黨候選人陳炳甫、民進黨候選人何志偉，沒有選舉募款卻有財產增加。（記者方賓照攝）

陳思宇到太平市場拜票，她質疑國民黨候選人陳炳甫、民進黨候選人何志偉，沒有選舉募款卻有財產增加。（記者方賓照攝）

2019-01-26 10:46

〔記者黃建豪／台北報導〕明天就是立委補選投票，「三腳督」對決的台北市第二選區立委補選，「柯家軍」陳思宇繼台北市長柯文哲昨抨擊對手選舉花大錢後，陳思宇今也質疑國民黨候選人陳炳甫、民進黨候選人何志偉，沒有選舉募款卻有財產增加，甚至追打何志偉先前稱已放棄的美國國籍證書，質疑曾有造假嫌疑。

陳思宇指出，她想問兩位對手，「你們的選舉是0元選舉，大家都知道選舉要花錢，但你們卻沒有任何的募款，我們也發現，在你們之前的選舉，沒有募款也沒有募款的增加，那請問財產的增加是哪裡來的？」兩位議員應該跟選民說清楚。

陳思宇還說，過去何志偉參選議員時，就出示過美國國籍證書，並自稱已放棄美國國籍，但這次何參加立委補選時，再次秀出的美國國籍證書，是完全不同的兩張，「何議員應該出來說清楚，不要再說謊。」

陳思宇稱，美國國籍證書這份文件的重要資訊都被遮蓋起來，沒有鋼印，也沒有正確核准日，到底哪一張是隻真的，那一張是假的，希望何志偉跟選民交代。

陳思宇更指出，昨晚她在建成圓環舉行造勢晚會，聽到有選民告知，別的陣營說她參選過議員，因為明天就要投票，對於這種不實言論、意圖使人不當選的說法，她會保留法律追訴權。並已掌握到相關人證、物證，絕對會追究到底。

對於外界質疑陳思宇雖是柯文哲推薦，卻始終在攻擊對手，作風與柯文哲完全不同？陳思宇稱，地方性選舉跟市長級選舉本來就不同，選區大小也不一樣，不管在陸面、空戰都有不同做法，她們就是全力以赴。陳還說，不管別人怎麼說，她都會追隨柯文哲進步價值的腳步

  • 陳思宇今天上午到太平市場拜票。（記者方賓照攝）

    陳思宇今天上午到太平市場拜票。（記者方賓照攝）

  • 台北市第二選區立委不選候選人陳思宇質疑對手何志偉的美國國籍證明書造假。（圖由陳思宇競選辦公室提供）

    台北市第二選區立委不選候選人陳思宇質疑對手何志偉的美國國籍證明書造假。（圖由陳思宇競選辦公室提供）

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