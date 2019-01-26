選前一天 陳思宇緊咬何志偉美國國籍書造假

2019-01-26 10:46

〔記者黃建豪／台北報導〕明天就是立委補選投票，「三腳督」對決的台北市第二選區立委補選，「柯家軍」陳思宇繼台北市長柯文哲昨抨擊對手選舉花大錢後，陳思宇今也質疑國民黨候選人陳炳甫、民進黨候選人何志偉，沒有選舉募款卻有財產增加，甚至追打何志偉先前稱已放棄的美國國籍證書，質疑曾有造假嫌疑。

陳思宇指出，她想問兩位對手，「你們的選舉是0元選舉，大家都知道選舉要花錢，但你們卻沒有任何的募款，我們也發現，在你們之前的選舉，沒有募款也沒有募款的增加，那請問財產的增加是哪裡來的？」兩位議員應該跟選民說清楚。

陳思宇還說，過去何志偉參選議員時，就出示過美國國籍證書，並自稱已放棄美國國籍，但這次何參加立委補選時，再次秀出的美國國籍證書，是完全不同的兩張，「何議員應該出來說清楚，不要再說謊。」

陳思宇稱，美國國籍證書這份文件的重要資訊都被遮蓋起來，沒有鋼印，也沒有正確核准日，到底哪一張是隻真的，那一張是假的，希望何志偉跟選民交代。

陳思宇更指出，昨晚她在建成圓環舉行造勢晚會，聽到有選民告知，別的陣營說她參選過議員，因為明天就要投票，對於這種不實言論、意圖使人不當選的說法，她會保留法律追訴權。並已掌握到相關人證、物證，絕對會追究到底。

對於外界質疑陳思宇雖是柯文哲推薦，卻始終在攻擊對手，作風與柯文哲完全不同？陳思宇稱，地方性選舉跟市長級選舉本來就不同，選區大小也不一樣，不管在陸面、空戰都有不同做法，她們就是全力以赴。陳還說，不管別人怎麼說，她都會追隨柯文哲進步價值的腳步

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