張善政批禁華為「抓錯方向」學者點出關鍵回嗆！

2019-01-26 10:56

〔即時新聞／綜合報導〕政府正準備開始禁用中國電信設備，前行政院長張善政昨日批評，政府的資安政策紊亂，工研院等單位禁用華為手機更是「完全抓錯方向」，還強調「手機要被植入惡意後門的管道是來自APP軟體，不是硬體」。對此，成功大學電機系教授李忠憲今日反駁道，手機上的硬體和軟體都會產生資安的風險，並反諷張善政難道「手機資安的重點在APP？」

成功大學電機系教授李忠憲今日在臉書發文表示，科技人出身的張善政反對工研院禁用華為手機，認為資訊安全的重點不在手機硬體，而是在手機的APP上，只要做好他之前APP安全檢測的政策，就可以不必禁用中國製的手機。張善政顯然對自己之前的政策感到非常滿意，也自認非常有效。

李忠憲反駁道，2014年年底他就曾針對該政策在媒體上發言，強調「除了APP之外，手機上有硬體之外，也有內建的軟體，APP會產生資安的風險，手機上的硬體和軟體也會產生資安的風險」。

李忠憲進一步指出，「即使你有一個嚴格檢測APP安全的標準（其實並沒有），手機上的APP可更新，認證只能確保最初版本沒資安漏洞，若APP更新出問題，通過認證手機也可能產生資安漏洞，反而令人失去警覺心」。

李忠憲說，當時他在臉書上表示，有沒有用是一回事，至少資安的工作職缺會增加、資安的教育會推廣，這可能讓對數位資安天真的人數下降；但如今他認為，除了資安工作職缺有增加一些之外，對資安數位方面感到天真的人數應該還是沒有下降。

李忠憲透露，有一個文組的記者朋友每次看他的資安貼文後，發現下面留言都有人用文組和理組來看待這些問題，甚至嘲笑文組的人，但他認為這是偏頗的觀點，文組的朋友當然能了解這些科普知識，「看待技術科普教育，從來不是文組或是理組的問題，而是有沒有辦法放下既有的教育、想法和觀念，可以從零開始看待學習一件事情，就像我跑馬拉松一樣」。

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