自由民主得來不易！吳新興：台灣絕不能被中共控制

2019-01-26 09:34

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平2日發表對台談話，多次提及「統一」，並重新定調「九二共識」，強調不承諾放棄武力。僑務委員會委員長吳新興25日表示，從「一國兩制」在香港的實施可見，中國共產黨是不能信賴的政權，台灣的自由民主得來不易，絕對不能被共產黨控制，希望僑界不分藍綠、新舊都支持中華民國。

《中央社》報導，僑委會委員長吳新興25日上午於紐約華僑文教服務中心舉辦的僑務座談會上表示，從鄧小平到習近平，北京對台政策大同小異，唯一目標就是消滅中華民國以及青天白日滿地紅國旗，「然後中華民國變成台灣，台灣就變成跟香港一樣，一國兩制」。

吳新興指出，台灣部分人士秉持1992年有「一中各表」的想法，但北京已拋棄這種模糊空間，表明世界上只有一個中國，就是中華人民共和國。他呼籲不分藍綠、傳統或新興僑社，都應該支持自己的國家，捍衛台灣的自由民主，絕對不能被共產黨控制。

吳新興認為，中國應思考如何變成自由民主的國家，才能贏得國際社會的尊敬和信賴，不要動不動就提武力犯台，這種話不符合時代潮流。

有在場人士提問，若台灣不承認九二共識，導致共軍犯台，台灣是否有辦法因應？吳新興則認為，中國喊解放台灣已經喊了70年，台灣是有備而來的，不會隨便讓人欺負，他向川普政府喊話，「我們捍衛自由民主，該付出的代價我們會付出，但希望你們提供道義上的支持」。

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