中國狂宣傳對台31條也沒用！學者：離開的更多

2019-01-26 09:14

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國實施對台31項措施，拉攏台灣民眾赴中發展，不過，根據中國國台辦統計，去年台灣民眾赴中突破600萬人次，從數字推估，成長幅度恐比2014年的14.65％還少、約與2016年相當。學者說，中國動用諸多資源投入31項措施，還鋪天蓋地的宣傳，實際效果卻有限。

中國去年2月28日宣佈實施對台31條措施，即將滿一年，中國國台辦發言人馬曉光在16日的例行記者會稱，已有24個省區市及所轄市縣共65個地方推出具體落實舉措。他並指，2018年兩岸人員往來超過905萬人次，其中台灣同胞來往大陸首次突破600萬人次，「首來族」達到40萬人，均創歷史新高。截至2018年底，台灣居民來大陸累計超過1億人次。

由於國台辦並未公佈詳細數據，不過，我觀光局推估去年中客來台人數可望與前年持平，據國台辦網站，前年中國居民來台為近291萬人次，加上馬曉光稱去年兩岸往來超過905萬人次，可推估出台灣民眾去年赴中約614萬人次，約成長4.5％左右，比2014年還少。

中研院社會所副研究員林宗弘表示，在美中貿易戰下，中國國內經濟衰退，就業與投資前景都相當不利，中國的惠台政策未必能吸引台灣人才或讓台商繼續投資，事實上，離開中國的更多。

林宗弘解釋，台商赴中投資2010年達到高峰期，當年對中國的投資，占台灣外流資金的83％，不過，2017年降到44％，顯示已有4成資金轉向。至於勞動部統計，到中國長期工作的人數在2013年、2014年達到高峰，約44萬人，去年底已跌破40萬人。

林宗弘指出，台生去年也僅增加3、400人、約有2500多人赴中就讀，至於辦理居住證的人數也有限，北京市日前公佈辦理港澳台居住證共5895件，其實各政策遠不如宣傳面。「惠台政策只會培養出少數既得利益者，不可能讓長期就業、投資的人數增加」。

東華大學教授施正鋒說，在「習五條」與台灣即將到來的總統大選，中國一定會持續惠台，並且加碼，雖然效果差，但會加強宣傳，會透過美化、造假的數據來粉飾太平。

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