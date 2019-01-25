王義川直播感性告白 談千元鈔護身符落淚

2019-01-25 23:59

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市立委補選候選人王義川今晚直播與網友感性分享投入選戰以來的心路歷程說，印象深刻的像是害羞的支持者、清潔隊阿姨冰冷的手，還有攤販阿伯給的一張濕濕黏黏的1000元。王義川講到這段故事，一度哽咽到說不出話。他說，一想到選民這樣把責任託付在他身上，就更想努力把選舉選好，不放棄與選民四目相接的機會、不想錯過每一雙手。

王義川自投入選戰後，每週一、五都開直播評論時事，也常邀請嘉賓對談，搞笑風趣讓網路聲量飆升。選前最後一個星期五，王義川難得以感性的態度，與網友分享投入選舉40天的心路歷程。

對於網友好奇他為什麼總是穿粉紅色？王義川說，當初競選團隊想為他訂定標準形象，打開衣櫥發現多是粉紅色襯衫，因此就選定粉紅色，加上輕鬆的牛仔褲、球鞋，就成了他的標準造型。投入選舉後，1天平均睡5小時，不過自己有個特殊能力，就是一上車就可以秒睡，也適度的補充睡眠。

談到拜票過程中印象深刻的人事物，王義川說，至少遇到10個人跟他說照片比本人看起來「卡臭老」，今天又聽到一次，不過距離投票只剩2天，「就算重拍也來不及了」。

另外還有清潔隊阿姨冰冷的手、害羞的支持者，以及塞給他1000元鈔票的攤販阿伯。王義川說，阿伯握手時塞給他一張皺皺、濕黏的1000元，現在已經變成護身符，提醒自己不忘選民的付託。講到這裡，王義川一度哽咽說不出話。

26日就是選前衝刺最後一天，王義川行程滿檔，一大早到大坑與山友問好，9點掃街，10點由林佳龍夫人廖婉如陪同車隊掃街，下午2時在崇德路競總對面的仁和公園舉辦音樂會，邀請詹雅雯、張秀卿、翁立友獻唱，還有行政院長蘇貞昌、黨主席卓榮泰、交通部長林佳龍、前行政院長賴清德站台。結束後再由林佳龍陪同掃街。

王義川最後也呼籲北屯、北區市民27日踴躍投票，選擇自己喜歡的候選人，不管投誰，開心就好，這就是民主的展現。

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