韓國瑜F1到高雄跳票、改提V8賽事 職業車手說話了

2019-01-26 00:06

〔即時新聞／綜合報導〕不改天馬行空風格狂拋點子的高雄市長韓國瑜，日前提出想在高雄蓋賽車場的點子，觀光局長潘恆旭也幫腔說，不排除引進最高等級的「F1一級方程式賽車」，消息一出引起熱議，但沒想到韓國瑜不到10天就轉彎，表示F1進不了高雄，考慮改推澳洲V8賽事。對此，職業賽車手王昱仁認為，經費與配套措施是最大的問題。

韓國瑜近日在臉書直播表示，最近和賽車界聊過，得知F1賽車的車輛要用波音747搭載，但是高雄小港機場停不了波音747，就算到桃園機場降落，再開車載往高雄也不行，「因為每部F1賽車造價昂貴，車隊不可能冒這麼大的風險。」因此確定F1賽車進不了高雄。

雖然高雄和F1無緣，但韓國瑜有提出備案，「如果矮一截的澳洲V8賽車或許可行，因為V8可以拆開來運」，表示高雄應該會退而求其次改推澳洲V8賽事。但北市議員梁文傑卻質疑，韓國瑜應該沒有和F1、V8的相關單位討論過，「都只說說而已。」

據《三立新聞網》報導，對此，擁有16年職業賽車經驗的車手王昱仁表示，因為政策和政府的支持度，導致賽車這項運動一直不被重視，雖然對韓國瑜想推賽車是樂觀其成，但很多問題卻得想辦法克服。

王昱仁表示，就他所知的賽車場要價就高達至少10億台幣，而目前全台灣規格最高的是大鵬灣賽車場，另外只要一辦比賽可能就會被民眾檢舉，一檢舉警察就來，活動就無法繼續進行了，直言金錢、規劃及配套措施都需要考量進去。

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