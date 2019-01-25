韓冰代父出征！助攻沈智慧 吸年輕選票

2019-01-25 22:13

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市立委補選倒數計時，高雄市長韓國瑜的女兒韓冰今晚（26日）代父出征，到台中市天津路年貨大街陪國民黨候選人沈智慧掃街，韓冰說，雖不確定自己可以吸引到什麼年齡群的選票，但希望能助攻，讓立法院有更多好戰友一起為台灣、台中等未來打拚。

韓冰今晚9點多與國民黨立委許淑華趕到台中年貨大街，陪沈智慧掃街，吸引不少人圍觀、搶拍照。

韓冰說，父親行程太忙，無法趕到台中幫忙輔選，請她代為前來，到台中跟選民致意。

韓冰說，沈智慧跟父親以前是立院同事，大家都希望以後在立法院有更多好朋友、好戰友；她雖然不太確定自己是否能助攻年輕選票，但希望選民支持沈智慧，讓更多人一起為台灣、台中、高雄、南投打拚，讓台灣更好。

許淑華也呼籲選民支持有6屆立委經驗的沈智慧，她說，國民黨在立法院需要助攻手，希望來替立院前輩沈智慧加油打氣，也助國民黨6席輔選大獲全勝，這次她拉韓冰一起來，也希望台中年貨大街生意興隆。

沈智慧則說，國會需要制衡力量，這屆立委任期只有一年多，她有經驗，能立即上手，未來進立院會全力打拚，希望選民一定要出來投票支持優質人選進國會。

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