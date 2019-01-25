警消比照軍人就醫優惠 官員：先修法自編預算才行

2019-01-25 21:40

〔記者羅添斌／台北報導〕蔡英文總統今天拋出對警消人員的利多政策，要讓現職與退休警消人員能夠比照現役軍人及營民使用軍醫院及榮民醫院時的各項福利及優惠措施，政府官員今天說，這項政策涉及修法及配套規定，國防部及退輔會將會與內政部衛福部進一步協調，研擬如何落實總統宣示政策的具體措施。

官員表示，軍人及榮民的醫療優惠及補助，與全民健康保險法息息相關，健保法規中也有相關規定，國防部及退輔會也有相應的規定，若要讓現職及退休警消人員比照適用，首先就應該修全民健康保險法，在立法通過之後即可適用。

官員表示，各項就醫的福利及優惠措施，都需要有足夠的政府預算經費來支撐，不可能說警消人員到軍醫院就醫的補助及優惠，也要由軍方來支出，預期這部分需要內政部警政署及消防署編足預算來處理。

官員表示，以現役軍人為例，國防部是以通過國軍醫療院所就醫優惠減免實施規定，來據以執行，未來警消人員若要比照，是否也要由內政部制定相關規定來辦理，將待四部會未來進一步協調處理。

他說，現役軍人由於危險性高，就醫優惠項目自然較多，適用對象包括國軍官兵及軍校軍費學生等，優惠項目重點內容包括：門診急診及住院所應繳納的全民健保部分負擔費用是全額減免，掛號費用全免，大多數的醫院證明書（兩份以內）免費；國軍官兵住院期間伙食費，由個人向所屬機關請領國軍官兵主副食費，以支應住院期間伙食費，且不得超支。拷貝醫療相關資料（如MRI、CT、X光片等），由醫院依成本酌收費用。

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