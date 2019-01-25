柯文哲輔選開酸 「不到1年的立委花這麼多錢」

2019-01-25 21:32

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市第二選區（士林、大同）立委補選倒數衝刺，「柯家軍」候選人陳思宇今晚最後一次在大同區拉票，台北市長柯文哲帶著陳思宇在寧夏夜市掃街拜票，柯文哲致詞時，除大力推薦陳思宇，也開酸對手「一個任期不到一年的立委，有需要花這麼錢嗎？」、「選舉費用太高，一直是台灣政治敗壞的開始。」

陳思宇今晚7點在建成圓環廣場舉辦造勢晚會，400個座位直到晚間8點左右才勉強坐滿，期間柯文哲以個人在大同區的高人氣，陪同陳思宇在一旁的寧夏夜市拉票， 隨後在建成圓環廣場發表演講，才讓圓環湧入較多人氣。

柯文哲致詞時說，他一直在想一個問題，這次補選立委的任期不到一年，為了這個任期不到一年的立委，大概要花多少錢去選？他看到有「一些候選人」，單是廣告就到處貼，算一算，那種輸出（廣告）大概一張要6000元到1萬元，不到一年任期的立委選舉，若要動用上億元來選，他雖不曉得實際花了多少錢，但看起來應該不少，所以他常說，選舉費用太高，一直是台灣政治敗壞的開始。

柯文哲說，台灣政治不可能一天變好，他在美國住過，知道台灣有一天要像美國那樣民主多元自由開放，其實還有滿長的日子，「我們要到哪一天買票會沒有效」，人民有獨立判斷，不是每天晚上看call in節目，被媒體拖著走。

柯文哲最後強調，希望大家思考看看，一個任期不到一年的立委，有需要花這麼錢嗎？花這麼多錢以後要怎麼賺回來？他不希望整個台灣政治向下沉淪。

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