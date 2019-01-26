才不是一日行情！蔡英文臉書「這數據」大勝柯P

2019-01-26 21:19

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文在強硬發表談話，回擊中國領導人習近平提出的「習五條」後，無論是臉書人氣或施政民調都大幅上升。對此，台北市長柯文哲曾暗諷蔡英文只是「一日行情」，不過根據臉書按讚數據顯示，蔡英文近日聲勢都還在上升之中，反倒是柯文哲有微幅下降的趨勢。

蔡英文自從強硬回應習近平兩岸談話，表示不接受「九二共識」、「一國兩制」後，網路聲勢大幅提升，原本下滑到210多萬的臉書按讚數，重新突破220萬，擠下按讚數21第二名、當時有213萬個讚數的柯文哲，更遙遙領先前總統馬英九的188萬讚、高雄市長韓國瑜的66萬讚，高居「政壇第一」。

而蔡英文按讚數至今仍在成長中，目前也已從發表完元旦談話後的220萬，成長到226萬讚，證明並非柯文哲所說的「一日行情」；反倒有PTT網友指出，儘管柯文哲不斷在臉書發文與直播，但粉絲團還是陸續有退讚的情形，這名網友更從自己製作的圖表中發現，柯文哲粉絲團退讚的比率和速度也增加的情況「前幾天是一天幾百個，這幾天開始都有破千人退讚」，從上周到現在，已有4000多人退讚。

根據《三立新聞》報導，近日柯、蔡2人臉書PO文的讚數和分享數，也看得出兩人網路聲量起伏。本周三（23日）柯文哲和蔡英文不約而同在臉書上發文，柯文哲預告自己上電視節目完整專訪內容。截至昨（25）晚，有1.2萬人按讚、600多則留言與182次分享；而蔡英文同日發表的「深夜重要報告」，卻獲得3.8萬讚，破千則留言及1600多次分享。

本周四（24日）2人也分別在個人臉書粉絲團發文，柯文哲以柯文哲發文表示在自己上任後，「空氣品質提前達標符合國家標準」，一天下來獲得1.7萬讚，230次分享；蔡英文同日以「今日，有三位台灣人值得我們驕傲」的文章，則有4萬多人按讚，約1600次分享。

儘管柯文哲曾暗指蔡英文聲量上升是「一日行情」，不過數據顯示，蔡英文在聲勢上暫時沒有下滑的趨勢；不過在農曆春節期間，柯文哲將與數名YouTuber、網紅合作拍片，後續網路聲勢仍相當有看頭。

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