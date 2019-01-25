找洪阿姨拜年談「朱柱配」？ 朱立倫這樣回…

2019-01-25 20:15

〔記者陳昀／台北報導〕表態角逐國民黨總統大選的前新北市長朱立倫今天在臉書PO出他向前國民黨主席洪秀柱拜年的合照，還親暱搭肩，揮別過去「換柱」陰影。朱立倫晚間受訪時說，相信「洪主席」在黨內或大選會給他很多指導跟幫忙，至於是否「朱柱配」，他說：「這沒談到。」

朱立倫過去兼任國民黨主席時的「換柱風波」，至今仍常被討論，這次討論黨內初選辦法，國民黨主席吳敦義也曾暗酸朱立倫撤換洪秀柱，今天朱立倫不但PO出兩人親暱合照，還寫道「洪阿姨氣色極佳，看起來『水水』」、「有人說我們是最萌身高差」、「阿姨交待要拍美一點才行」，被外界認為是再度破冰。

朱立倫晚間出席活動時，被問及此事，他說，其實跟洪秀柱很常見面，這個月剛好是因為要拜年、送春聯，才在臉書PO出合照，他在立委時期就都稱洪秀柱「洪阿姨」，已經很習慣了。

朱立倫解釋，4年前的情形，洪秀柱非常理解，未來不管在黨內，或是未來的大選及後續，相信洪秀柱都會給他很多指導、幫忙，但會不會「朱柱配」，他說，沒有談到這些。

另外，前立法院長王金平日前也曾送新書給前總統馬英九，被問到最近國民黨是不是很流行「破冰和解」，朱立倫說，國民黨就算團結都不一定能在2020勝選，所以沒有不團結的空間，重要的是不斷改革、爭取民眾認同，透過勝選來改善台灣經濟、兩岸關係，讓民眾過好日子。

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